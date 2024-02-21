Скільки росіян загинуло під Авдіївкою: військовий експерт підрахував

Втрати російських військових в Авдіївці проаналізував експерт та ексспівробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, є дані щодо ймовірних втрат окупантів у чотиримісячній активній фазі Авдіївської оборонної операції.

Про це йшлося в коментарі Івана Ступака "Еспресо".

"Їх точно не 47 тисяч (загиблих росіян – ред.). Це важливо говорити, бо у наших громадян можуть виникнути такі думки, тобто майже 50 тисяч поклали, це 10% від того, що у них стоїть. Це буде неправильно, це буде введення в оману", – пояснив Ступак.

За його даними, втрати росіян під Авдіївкою складаються з кількох фактів.

"Перша, дуже консервативна й дуже обережна – 4000 росіян, які, перепрошую, наглухо залізобетонно покладені в українську землю, вони вже не повернуться, навіть якщо їх там святою водою, якимись мощами російських святих обкладатимуть. Є цифра більш оптимістична – це 13000 російських військових. Тобто 4, 13 тисяч – це зрозуміло, що порахувати неможливо, бо бойові дії тривають дуже активно, – пояснив військовий експерт. – Самі росіяни, російський військкор, який веде, перепрошую, вів паблік "Нам пишут из Янины", сьогодні скоїв самогубство і перед тим назвав цифру в 16 тисяч росіян, які поклали свої голови на авдіївській землі. Вони до цього моменту навіть не могли на мапі показати цю ділянку, це місто без помилки, а тут поклали своє життя", – висловився Ступак.

За його словами, якщо підрахувати не лише загиблих, а й легко-, середньо-, тяжкопоранених, зниклих безвісти та тих, хто потрапив у полон до українців, то, можливо, і вийде 47 тисяч.

"Тобто плюс-мінус така цифра може намалюватися – це важливо підмітити і сказати, щоб не вводити ваших глядачів в оману, щоб вони правильно оцінювали ситуацію", – сказав він.

Також Ступак торкнувся теми допомоги від США.

"Сполучені Штати вже повідомили Україну, що якщо не вдасться домовитися про допомогу, вам, українцям, доведеться вирішувати, які міста залишати росіянам, бо допомога не приїжджає. Від жовтня президент Байден вмовляє конгресменів проголосувати, але ми очікували у грудні, напередодні різдвяних свят, потім одразу після новорічних свят, вже і, дивлюся,березень, а допомоги ще немає. Там перерва, яка була запланована, до 28 числа – це нижня палата представників. Верхня проголосувала, а нижня каже: ми кістьми ляжемо, а не проголосуємо. Можливо, якимось чином на американців повпливає те, що ми залишили Авдіївку", – додав Ступак.

Нагадаємо, за майже п'ять місяців спроб взяти Авдіївку російська армія втратила щонайменше 17 тисяч солдатів та офіцерів. Про це заявляв представник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. Щонайменше 47 тисяч осіб убитими й пораненими – така кількість називалася щодо втрат окупантів там.

Про точні цифри українських втрат наразі нічого невідомо, однак президент Зеленський уточнив, що в Авдіївці на одного українця припадало сім росіян.

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