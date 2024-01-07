Франция планирует построить 14 новых ядерных реакторов

Франция намерена в ближайшие десятилетия снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии с 60% до 40%.

Об этом заявила министр по вопросам энергетического перехода Франции Агнес Паннье-Рунахер в интервью изданию La Tribune Dimanche, передает Reuters.

По ее словам, жизненно важно строить больше ядерных реакторов и увеличить структуру возобновляемых источников энергии во Франции, чтобы снизить зависимость страны от ископаемого топлива.

Кроме объявленного ранее строительства 6-ти атомных реакторов, министр рассказала о планах по созданию еще 8-ми после 2026 г.

Новые станции будут построены и будут эксплуатироваться государственным поставщиком энергии EDF с помощью десятков миллиардов евро государственного финансирования.

Новая энергетическая стратегия должна быть кодифицирована в законе и ее обсуждение в парламенте планируется в конце января. В ходе консультаций с парламентом может быть принято решение о строительстве еще большего количества реакторов.

Решение Макрона продлить срок эксплуатации существующих атомных электростанций до более чем 50 лет с 40 лет для некоторых реакторов ознаменовало разворот от предыдущего обещания закрыть более десятка из 56 реакторов EDF до 2035 года.

Заметим, что Франция располагает 56 атомными реакторами. Из них работают около 40 реакторов, а остальные остановлены для ремонта или техобслуживания.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что в Украине могут построить сеть мини-АЭС.

Читайте также: