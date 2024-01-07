Франція планує побудувати 14 нових ядерних реакторів

Франція має намір найближчим десятиліттям знизити залежність від невідновлюваних джерел енергії з 60% до 40%.

Про це заявила міністерка з питань енергетичного переходу Франції Агнес Панньє-Рунахер в інтерв'ю виданню La Tribune Dimanche, передає Reuters.

За її словами, життєво важливо будувати більше ядерних реакторів і збільшити структуру відновлюваних джерел енергії у Франції, щоб зменшити залежність країни від викопного палива.

Крім оголошеного раніше будівництва 6-ти атомних реакторів, міністерка розповіла про плани щодо створення ще 8-ми після 2026 р.

Нові станції будуть побудовані та експлуатуватимуться державним постачальником енергії EDF за допомогою десятків мільярдів євро державного фінансування.

Нова енергетична стратегія має бути кодифікована в законі, і її обговорення в парламенті планується наприкінці січня. У ході консультацій з парламентом може бути ухвалено рішення про будівництво ще більшої кількості реакторів.

Рішення Макрона продовжити термін експлуатації існуючих атомних електростанцій до більш ніж 50 років з 40 років для деяких реакторів ознаменувало розворот від попередньої обіцянки закрити більше десятка з 56 реакторів EDF до 2035 року.

Зауважимо, що Франція має в своєму розпорядженні 56 атомних реакторів. З них працюють близько 40 реакторів, а решту зупинено для ремонту або техобслуговування.

Раніше видання The Telegraph повідомляло, що в Україні можуть побудувати мережу міні-АЕС.

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