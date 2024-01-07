Молодша на 30 років обраниця Касселя станцювала у мінібікіні в Бразилії: реакція актора

Зірка модельного бізнесу Нара Баптиста, яка вже не приховує свого роману з французьким актором Венсаном Касселем, станцювала у відвертому образі в Ріо-де-Жанейро.

Так, під час відпочинку зі знаменитістю 27-річна модель вирішила похизуватися своїм струнким тілом. Зокрема, у своєму фотоблогу вона розмістила кадри із запальними танцями на тлі вілли. Нара одягнула спокусливе чорне бікіні. І доповнила свій образ мініспідницею-сіточкою з декоративним камінням.

Нара Баптиста показала запальні танці у мінібікіні

Своїми запальними рухами вона назбирала чимало коментарів під публікацією. Ба більше, відреагував і її коханий. Венсан Кассель під відео залишив романтичне повідомлення, де назвав свою дівчину "горішком".

Своєю чергою фани поцікавилися, як можна мати таку вроду й почали засипати Баптисту компліментами.

Чому ти така гарна?

Ти прекрасна, просто шалений вогонь

Не з цього світу

Нагадаємо, нещодавно донька актора Венсана Касселя від ексшлюбу з Монікою Белуччі Дева показала, як вона романтично зустріла Новий рік. 19-річна дівчина також вирушила до Бразилії і замилувала обіймами та поцілунками з обранцем.

Читайте також: