Астрологический прогноз на 22 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: одинаково опасно как приступать к новым начинаниям, так и бросать на половине пути дела, которые уже начаты.

Символ дня: диск.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: рубин, красный опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, обессиливая и изнуряя организм, поэтому приступать к лечению необходимо без промедления. Эффективными окажутся любые омолаживающие процедуры.

Питание дня: не рекомендуется поститься и голодать – желудок нуждается в нагрузке, а вот употребление жидкости следует ограничить.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно сеять на рассаду семена растений со съедобными "вершками".

Магия и мистика дня: благоприятное время для проработки кармы и обращения за помощью к иконам – особенно Богородицы.

Сны дня: сны нынешнего дня часто бывают вещими, но, чтобы разгадать заложенный в них смысл, придется приложить усилия.

Табу дня: необходимо отказаться от поездок и путешествий.

Цитата дня: "Вы разочаровываетесь, обвиняете или ругаете людей, если они не оправдывают ваших ожиданий. Ругая их, вы теряете свою духовную энергию. Благословляя их, вы повышаете уровень своей духовной энергии" (Шри Шри Рави Шанкар).

Читайте также: