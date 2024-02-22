Астрологічний прогноз на 22 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: однаково небезпечно як розпочинати нові починання, так і кидати на половині шляху справи, які вже розпочаті.

Символ дня: Диск.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливі камені дня: рубін, червоний опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, знесилюючи та виснажуючи організм, тому ставати до лікування необхідно негайно. Ефективними виявляться будь-які процедури, що омолоджують.

Харчування дня: не рекомендується постувати та голодувати – шлунок потребує навантаження, а ось вживання рідини слід обмежити.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна сіяти на розсаду насіння рослин з їстівними вершечками.

Магія та містика дня: сприятливий час для опрацювання карми та звернення за допомогою до ікон – особливо Богородиці.

Сни дня: сни нинішнього дня часто бувають віщими, але щоб розгадати закладений у них сенс, доведеться докласти зусиль.

Табу дня: необхідно відмовитися від поїздок та подорожей.

Цитата дня: «Ви розчаровуєтеся, звинувачуєте чи лаєте людей, якщо вони не виправдовують ваших очікувань. Лаючи їх, ви втрачаєте свою духовну енергію. Благословляючи їх, ви підвищуєте рівень своєї духовної енергії» (Шрі Шрі Раві Шанкар).

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