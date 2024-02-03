Таропрогноз на лютий 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро, які з'явилися кілька століть тому, уже завоювали численних прихильників серед різних прошарків суспільства. Вони озвучують своєрідні підказки долі та попередження, але, чи прислухатися до них - вирішує сама людина.

Нині існує кілька тисяч видів карт Таро, тому ви легко зможете їх придбати, якщо забажаєте опанувати це мистецтво.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас за допомогою тарологічного прогнозу на від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Шістка жезлів"

Це - карта перемоги. Вона свідчить про гордощі, нагороди та визнання. Ви опинитеся у центрі уваги та почуєте хороші новини. Хоча й не виключено, що вас заповнить бажання всіх підлаштовувати під себе.

Це - карта абсолютного тріумфу. Також вона підказує, що не варто займатися самомилуванням, інакше ви скоро впадете з вершини. Додайте трішки смирення, але не відступайте зі своїх позицій. Уважно дивіться вперед, бо будь-яка справа може бути небезпечною. Підтвердить своє право бути першим. Але будьте обережними, адже гордість може заважати вам дивитися правді у вічі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця «Сімка мечів»

Будьте обережні протягом наступного тижня, адже ця карта свідчить про ошуканство, брехню, хитрощі та намагання втекти від правди. Ви зіткнетеся з колегами, які намагатимуться відійти від відповідальності та перекласти її саме на вас. Вони прагнутимуть маніпулювати вами з усіх сил.

Зараз потрібно подивитися правді у вічі. Також остерігайтеся шахраїв, які можуть вас оточувати. Аби не втрапити в халепу, використовуйте логіку та чесність, домагайтеся правди. Найголовніше зараз не постраждати від чужих помилок чи справи, яка зроблена за вашою спиною. Відмова подивитися правді в очі може погіршити вашу ситуацію.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта свідчить про значні досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Можливо, ви отримаєте серйозний життєвий виграш, отримаєте контроль над ситуацією, досягнете фінансової та матеріальної безпеки, тому варто почати насолоджуватися життям, адже попереду - зміни на краще.

Зараз варто спіймати успіх за хвіст та сподіватися на вміння отримувати вигоду. Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте радість та незалежність.

Ви навчилися контролювати свої сумніви та страхи. Зараз ви вільні у своєму виборі робити що завгодно. Але пам'ятайте і те, що ви - відповідальні за свої вчинки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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