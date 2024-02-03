Таропрогноз на февраль 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро, появившиеся несколько веков назад, уже завоевали многочисленных поклонников среди разных слоев общества. Они озвучивают своеобразные подсказки судьбы и предупреждения, но прислушиваться ли к ним — решает сам человек.

Сейчас существует несколько тысяч видов карт Таро, поэтому вы легко сможете их приобрести, если пожелаете овладеть этим искусством.

Предлагаем узнать, что ожидает вас с помощью тарологического прогноза от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Шестерка жезлов"

Это – карта победы. Она свидетельствует о гордости, наградах и признании. Вы окажетесь в центре внимания и услышите хорошие новости. Хотя и не исключено, что вас заполнит желание всех подстраивать под себя.

Это – карта абсолютного триумфа. Также она подсказывает, что не стоит заниматься самолюбованием, иначе вы скоро упадете с вершины. Добавьте немного смирения, но не отступайте со своих позиций. Внимательно смотрите вперед, потому что любое дело может быть опасным. Подтвердит свое право быть первым. Но будьте осторожны, ведь гордость может мешать вам смотреть правде в глаза.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца «Семерка мечей»

Будьте осторожны в течение следующей недели, ведь эта карта свидетельствует об обмане, лжи, уловках и попытках уйти от правды. Вы столкнетесь с коллегами, которые будут пытаться отойти от ответственности и перевести ее именно на вас. Они будут стремиться манипулировать вами изо всех сил.

Сейчас нужно посмотреть правде в глаза. Также остерегайтесь мошенников, которые могут вас окружать. Чтобы не попасть в беду, используйте логику и честность, добивайтесь правды. Самое главное сейчас не пострадать от чужих ошибок или дела, сделанного за вашей спиной. Отказ посмотреть правде в глаза может усугубить вашу ситуацию.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Девятка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Возможно, вы получите серьезный жизненный выигрыш, получите контроль над ситуацией, добьетесь финансовой и материальной безопасности, поэтому стоит начать наслаждаться жизнью, ведь впереди – изменения к лучшему.

Сейчас следует поймать успех за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду. Достигнув немалого в работе, вы чувствуете радость и независимость.

Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно. Но помните и то, что вы – ответственны за свои поступки.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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