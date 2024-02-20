"Марсель" уволил Гаттузо с поста главного тренера перед матчем против "Шахтера" в Лиге Европы

"Марсель" уволил Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера команды перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера".

Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

Пока "Марсель" не сообщил, кто возглавит команду после увольнения Гаттузо. По информации авторитетного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, новым наставником "провансальцев" станет француз Жан-Луи Гассе.

Отметим, что Гассе отправили в отставку с поста главного тренера сборной Кот-д'Ивуара после невыразительного группового этапа на домашнем Кубке африканских наций. Его заменил Эмерс Фаэ, который триумфально прошел плей-офф и привел ивуарийцев к победе в турнире.

В последнем матче под руководством Гаттузо "Марсель" в большинстве проиграл "Бресту" (0:1) в чемпионате Франции.

В настоящее время "провансальцы" занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 30 очков после 22 туров.

Матч "Марсель" – "Шахтер" состоится в четверг, 22 февраля, на стадионе "Велодром" в Марселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Первый поединок команды сыграли вничью со счетом 2:2 .

Читайте также:

Марсель – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы

Умер выдающийся немецкий футболист и автор победного гола в финале чемпионата мира-1990

"Наполи" уволил тренера перед матчами с "Барселоной" в Лиге чемпионов – ему уже нашли замену