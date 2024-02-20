"Они имеют право на протест": польский министр поддержал блокаду поляков на границе

По его словам, протестующие находятся в очень сложной ситуации.

Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман заявил, что польские фермеры, блокирующие границу с Украиной, "протестируют за достойное дело".

Об этом он сообщил в эфире Radio Zet.

"Я так понимаю, они вышли на дороги. Фермеры имеют право на протест, они имеют право выражать это разными способами", – сказал Гетман.

Он отметил, что протестующие "находятся в очень сложной ситуации, поскольку затраты на сельскохозяйственное производство чрезвычайно возросли, а в то же время и рентабельность".

Несмотря на это, Гетман говорит, что понимает "эмоции президента находящейся в состоянии войны страны".

"Протест фермеров не имеет ничего общего с политикой. Пожалуй, это не первый раз, когда Зеленский делает достаточно резкие заявления. Я пытаюсь понять человека, на которого оказывается огромное давление, хотя я не согласен с тем, что он говорит", — резюмировал политик.

Отметим, что протест польских аграриев на границе с Украиной расширяется. Во вторник, 20 февраля, польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" и рассыпали зерно из вагона.

В Министерстве иностранных дел осудили действия фермеров и призвали власти Польши предоставить правовую оценку действиям участников акций.

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