Чому росіяни розстрілюють наших полонених: думка військового

Напередодні черговий розстріл наших бійців стався біля Роботиного.
ЗСУ не застосовують насилля щодо російських військовополонених. Натомість ворог хоче, ми поводилися з їхніми солдатами так само як і вони.
Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик в ефірі телеканалу "Еспресо".
У Мережі з'явилося відео, як ворог намагався закріпитися на околицях Роботиного, але наші хлопці взяли близько 6 військових РФ у полон. До них не було застосовано ніякого насилля, їх спокійно забрали в полон.
"Можливо, ворог розуміє, що його штурмовики будуть здаватися. І задля того, щоб була пропорційна відповідь з боку українців, росіяни й розстріляли наших військовополонених", – наголосив військовий.
На думку захисника, росіяни дають нам сигнал, щоб ми також почали розстрілювати їхніх солдатів. І сигнал своїм штурмовикам, що українці в полон не беруть.
"Кількість охочих здатися в полон з боку росіян зростає. Ворог бачить як їх тут годують, як тут до них ставляться. А росіяни хочуть, щоб ми поводилися з їхніми полоненими так само як і вони", – підсумував Віктор Бурлик.
Нагадаємо, Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених поблизу Роботиного на Запоріжжі.
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