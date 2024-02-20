Чому росіяни розстрілюють наших полонених: думка військового

ЗСУ не застосовують насилля щодо російських військовополонених. Натомість ворог хоче, ми поводилися з їхніми солдатами так само як і вони.

Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик в ефірі телеканалу "Еспресо".

У Мережі з'явилося відео, як ворог намагався закріпитися на околицях Роботиного, але наші хлопці взяли близько 6 військових РФ у полон. До них не було застосовано ніякого насилля, їх спокійно забрали в полон.

"Можливо, ворог розуміє, що його штурмовики будуть здаватися. І задля того, щоб була пропорційна відповідь з боку українців, росіяни й розстріляли наших військовополонених", – наголосив військовий.

На думку захисника, росіяни дають нам сигнал, щоб ми також почали розстрілювати їхніх солдатів. І сигнал своїм штурмовикам, що українці в полон не беруть.

"Кількість охочих здатися в полон з боку росіян зростає. Ворог бачить як їх тут годують, як тут до них ставляться. А росіяни хочуть, щоб ми поводилися з їхніми полоненими так само як і вони", – підсумував Віктор Бурлик.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених поблизу Роботиного на Запоріжжі.

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