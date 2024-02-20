"Интер" одолел "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

"Интер" победил "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече "нерадзурри" забили во втором тайме. На 79-й минуте Марко Арнаутович добил мяч в сетку после того, как вратарь "матрасников" Ян Облак отразил удар Лаутаро Мартинеса.

Обзор матча "Интер" – "Атлетико"

Ответный матч между "Атлетико" и "Интером" состоится 13 марта в Мадриде.

Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта.

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