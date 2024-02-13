Шахтар – Марсель: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

"Гірники" стартують у плейоф другого за престижністю єврокубку.

У четвер, 15 лютого, донецький "Шахтар" зіграє проти французького "Марселя" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній поєдинок "гірники" будуть змушені провести за кордоном. Гра відбудеться на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі, стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що "Шахтар" потрапив до плейоф Ліги Європи, посівши третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів. Донеччани пропустили до 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру іспанську "Барселону" та португальський "Порту", але залишили за бортом єврокубків бельгійський "Антверпен".

"Марсель" фінішував на другій позиції у своєму квартеті Ліги Європи. Французький клуб виявився кращим за нідерландський "Аякс" та грецький АЕК, але у боротьбі за пряму путівку до 1/8 фіналу поступився англійському "Брайтону", який очолює екстренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

Де дивитися матч Шахтар – Марсель

На території України поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" та "Марселем" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Марсель".

Прогнози букмекерів на матч Шахтар – Марсель

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього поєдинку "провансальців". На перемогу "Марселя" можна поставити з коефіцієнтом 2,32. Нічия – 3,60. Виграш "Шахтаря" – 3,40.

Аналогічно вище оцінюються шанси французького клубу у двоматчевій дуелі. На вихід "Марселя" до 1/8 фіналу Ліги Європи приймаються ставки з коефіцієнтом 1,41. На підсумковий успіх "гірників" – 3,00.

Додамо, що матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 22 лютого, на стадіоні "Велодром" у Марселі. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Читайте також:

Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

"Челсі" без Мудрика оформив камбек і драматично вирвав перемогу в матчі 24-го туру АПЛ (відео)

"Ювентус" зазнав сенсаційної поразки та дозволив "Інтеру" зберегти відрив на вершині Серії А (відео)