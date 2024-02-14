Шахтар – Марсель: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Текстовий репортаж першого для "гірників" поєдинку плейоф другого за престижністю євротурніру.

У четвер, 15 лютого, відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2023/24 між донецьким "Шахтарем" і французьким "Марселем".

Команди зіграють на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Цей поєдинок номінально буде домашнім для "гірників", але через війну з російськими окупантами донецький клуб змушений проводити всі єврокубкові матчі за межами України.

Додамо, що матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 22 лютого, на стадіоні "Велодром" у Марселі.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Марсель".