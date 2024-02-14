Шахтер – Марсель: онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы

Текстовый репортаж первого для "горняков" поединка плей-офф второго по престижности евротурнира.

В четверг, 15 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2023/24 между донецким "Шахтером" и французским "Марселем".

Команды сыграют на арене "Фолькспаркштадион" в германском Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Этот поединок номинально будет домашним для "горняков", но из-за войны с российскими оккупантами донецкий клуб вынужден проводить все еврокубковые матчи за пределами Украины.

Добавим, что ответный матч между командами состоится в четверг, 22 февраля, на стадионе "Велодром" в Марселе.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Марсель".