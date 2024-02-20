Убийство пилота Ми-8 Максима Кузьминова в Испании: разведка РФ прокомментировала

В России отреагировали на информацию об убийстве их пилота Максима Кузьминова, который в лету 2023 перегнал Ми-8 в Украину, в Испании. В разведке его ожидаемо назвали "изменником" и "преступником".

Об этом сказал глава внешней разведки президента России Сергей Нарышкин, передают пропагандисты.

"Этот предатель стал моральным труппом, когда планировал свое преступление", — коротко прокомментировал Нарышкин.

Больше о смерти российского пилота в Испании Нарышкин не сообщил.

Напомним, накануне российские и испанские СМИ сообщили, что нашли застреленным российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года во время операции ГУР Минобороны перегнал вертолет Ми-8.

В СНБО рассказали, что Украина предлагала ему остаться, однако он решил уехать в Испанию. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в Украине "он точно был бы защищен".

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