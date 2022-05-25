Росія фактично почала анексію Маріуполя - міськрада

Окупанти почали видавати російські паспорти на окупованих територіях.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив про початок фактичної анексії Росією окупованого Маріуполя.

Про це він 25 травня написав у себе в Telegram.

Андрющенко нагадав, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей.

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"Топ-новина про паспорти Росії для Херсона і Запоріжжя не буде повною, якщо не додати, що саме сьогодні так звана "ДНР" дала старт для Маріуполя та наново окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорту так званої "ДНР". Фактична анексія, зокрема, Маріуполя почалась", - заявив радник міського голови.

Нагадаємо, росіяни вилучають книжки з "екстремістським змістом" із бібліотек на окупованій Донеччині. Серед них, зокрема, усі підручники з історії України та української літератури.

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