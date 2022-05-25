Правительство Великобритании официально разрешило путинскому олигарху продать "Челси"

Российский олигарх Роман Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси", получил разрешение британского правительства продать клуб консорциуму американского бизнесмена Тодда Боли.

Во вторник, 24 мая, руководство английской Премьер-лиги (АПЛ) дало разрешение на продажу лондонского "Челси" российским олигархом Романом Абрамовичем. Чтобы соглашение могло совершиться, стороны должны были получить согласие правительства Великобритании.

Как сообщила министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис, правительство уже выдало лицензию, позволяющую продать футбольный клуб.

2/2 Вы будете рассматривать процедуры, которые будут не добиться Романа Абрамовича или других отказов отдельных. I want to thank everyone, особенно officials who've worked tirelessly to keep club club playing and enable this sale, protecting fans and the wider football community — Nadine Dorries (@NadineDorries) May 25, 2022

"После введения санкций против Романа Абрамовича правительство усердно работало над тем, чтобы "Челси" могло продолжать играть в футбол. Мы понимали, что долгосрочное будущее клуба может быть обеспечено только приходом нового владельца", — подчеркнула она.

В правительстве довольны, что средства от продаж не пойдут в пользу российского олигарха или другим лицам, попавшим под принятые санкции.

"После серьезной работы мы удовлетворены, что вся прибыль от продажи клуба пойдет не Роману Абрамовичу или другому лицу, находящемуся под санкциями. Мы займемся тем, чтобы средства от продажи клуба использовались для гуманитарных целей в Украине и поддержки жертв войны", — отметила Доррис. .

Новым владельцем "Челси" станет американский консорциум во главе с миллиардером Тоддом Боли.

Напомним, что триумфатор континентального первенства по шахматам Алина Кашлинская и ее коллега Александра Мальцевская, ставшая чемпионкой мира среди юниоров, больше не будут выступать за Россию.

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