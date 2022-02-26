Російські війська підходять до Запорізької АЕС – МВС

Україна вже попередила відповідні міжнародні спільноти.

Російські ворожі сили підходять до Енергодара (Запорізька обл.) і починають розміщувати "Гради" на місто і на Запорізьку АЕС.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Збройні сили України, Нацгвардія та тероборона будуть робити все, щоб знищити ворога, але ми повинні бути готові до всього", - наголосив Денисенко.

Відповідні відомства України уже звернулися до міжнародних спільнот про те, що є величезна загроза, що російські окупанти можуть почати обстрілювати Запорізьку АЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі й шоста у світі атомна електростанція. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 млн кВт кожен.

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