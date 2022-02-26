"Нищимо окупантів!": секретар РНБО оприлюднив інструкцію з виготовлення коктейлю "Спротив"

"Готуємо для російської сволоти наш фірмовий "братній" подарунок."

Олексій Данілов, секретар РНБО, запостив на сторінці у Facebook рецепт коктейлю "Спротив". "Поки наші партнери завантажуть літаки, вагони і автівки зброєю для України - готуємо для російської сволоти наш фірмовий "братній" подарунок", - пише політик, і закликає українців озброюватися і нищити окупантів.