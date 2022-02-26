Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає працівників цифрової сфери долучатися до IT-армії.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав на своєму каналі в Telegram, що Україна створює IT-армію. Він закликав всіх працівників цифрової сфери долучатися.

"У нас дуже багато талановитих українців у цифровій сфері: розробники, кіберспеціалісти, дизайнери, копірайтери, маркетологи, таргетологи тощо.

Створюємо IT-армію. Усі оперативні завдання будемо викладати тут. Завдання знайдуться для всіх. Продовжуємо боротися на кіберфронті.

Перше завдання на каналі для кіберфахівців", - написав міністр.