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Україна створює IT-армію

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає працівників цифрової сфери долучатися до IT-армії.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав на своєму каналі в Telegram, що Україна створює IT-армію. Він закликав всіх працівників цифрової сфери долучатися.

"У нас дуже багато талановитих українців у цифровій сфері: розробники, кіберспеціалісти, дизайнери, копірайтери, маркетологи, таргетологи тощо.

Створюємо IT-армію. Усі оперативні завдання будемо викладати тут.  Завдання знайдуться для всіх.  Продовжуємо боротися на кіберфронті.

Перше завдання на каналі для кіберфахівців", - написав міністр.

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