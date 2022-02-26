Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призывает работников цифровой сферы приобщаться к IT-армии.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал на своем канале в Telegram, что Украина создает IT-армию. Он призвал всех работников цифровой сферы приобщаться.

"У нас очень много талантливых украинцев в цифровой сфере: разработчики, киберспециалисты, дизайнеры, копирайтеры, маркетологи, таргетологи и т.д.

Создаем IT-армию. Все оперативные задачи будем излагать здесь. Задачи найдутся для всех. Продолжаем сражаться на киберфронте.

Первая задача на канале для киберспециалистов", — написал министр.