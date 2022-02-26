Диверсанти розміщують мітки та маячки на газових мережах – Міненерго

Міністерство просить повідомляти про позначки.

Російські диверсанти розміщують позначки, наліпки або маячки на газопроводах та газовій інфраструктурі.

Громадян просять одразу ж повідомляти точні координати їх місцезнаходження телефоном 104. Це дозволить зберегти об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Друзі❗️Просимо вас бути пильними і звертати увагу на газопроводи, ГРП, ШГРП. Якщо ви бачите на газових мережах і... Опубліковано Міністерство енергетики України Субота, 26 лютого 2022 р.

"Ми отримуємо численні повідомлення про розміщення диверсантами міток та маячків на газових мережах", - йдеться у повідомленні.

Там також нагадали, що працівники газорозподільних компаній носять уніформу і мають при собі службове посвідчення.

Читайте також: