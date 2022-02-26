Диверсанты размещают метки и маячки на газовых сетях – Минэнерго

Министерство просит сообщать об отметках.

Российские диверсанты размещают отметки, наклейки или маячки на газопроводах и газовой инфраструктуре.

Граждан просят сразу же сообщать точные координаты их местонахождения по телефону 104. Это позволит сохранить объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Друзья❗️Просим вас быть внимательными и обращать внимание на газопроводы, ГРП, ШГРП. Если вы видите на газовых сетях и... Опубликовано Министерство энергетики Украины Суббота, 26 февраля 2022 г.

"Мы получаем многочисленные сообщения о размещении диверсантами меток и маячков по газовым сетям", — говорится в сообщении.

Там также напомнили, что работники газораспределительных компаний носят униформу и имеют при себе служебное удостоверение.

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