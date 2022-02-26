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Сумы обстреливают градами

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Людей просят укрыться в укрытии.

Российские войска обстреливают Сумы градами из Косивщины.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Отметим:

Россия наносит удары по гражданскому населению

Напомним:

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