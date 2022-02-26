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Суми обстрілюють градами 

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Людей просять сховатися в укриття.

Російські війська обстрілюють Суми градами з Косівщини.

Про це повідомили у Сумські обласній військовій адміністраці.

Зазначимо:

Росія наносить удари по цивільному населенню

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