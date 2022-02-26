Украинская энергосистема не будет присоединяться к России

Украинская энергосистема не будет присоединяться к России

Энергосистема Украины успешно прошла изолированный режим.

Министерство энергетики Украины подписало приказ об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов.

Автономная работа украинской энергосистемы 24-26 февраля прошла успешно и подтвердила способность работать в изолированном режиме.

"Я планирую обратиться к министрам энергетики европейских стран по поводу содействия в ускорении принятия решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской", — заявил Галущенко.

Испытания как раз пришлись на время вторжения России в Украину, однако энергосистема доказала способность поддерживать необходимую частоту в разных режимах работы.

Теперь решение за европейскими странами.

"И все это в условиях ракетных обстрелов, упорных боев и попыток врага атаковать объекты критической инфраструктуры", — заявил министр.

Работа в изолированном режиме – испытания, проводимые в рамках подготовки к синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.

Напомним, украинская энергосистема три дня работала в изолированном режиме, отдельно от энергосистем России и Беларуси.

Министр также отметил, что сегодня в работе 10 блоков АЭС работает гидрогенерация, а тепловые электростанции как государственной, так и частной формы собственности нарастили достаточный запас угля для успешного окончания отопительного сезона.

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