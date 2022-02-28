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Польша поддерживает синхронизацию украинской энергосистемы с ENTSO-E

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Польша выразила полную поддержку Украины.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва полностью поддерживает Украину в скорейшей синхронизации украинской энергосистемы с европейским рынком – ENTSO-E.

28 февраля прошла онлайн-встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Польша намерена проводить работу с европейскими партнерами для всесторонней поддержки Украины в этом вопросе. Польша уже поставляет энергоресурсы в Украину и готова продолжить поставки угля и горючего в необходимых количествах. Министры договорились о дальнейшей координации действий", — говорится в сообщении.

Герман Галущенко сообщил, что энергосистема Украины работает стабильно в изолированном режиме в условиях российской агрессии против Украины.

Украинские АЭС также находятся в безопасном режиме работы.

Напомним, украинские вооруженные силы отбили Киевскую ГЭС у российских оккупантов.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

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