Польша поддерживает синхронизацию украинской энергосистемы с ENTSO-E

Польша выразила полную поддержку Украины.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва полностью поддерживает Украину в скорейшей синхронизации украинской энергосистемы с европейским рынком – ENTSO-E.

28 февраля прошла онлайн-встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Польша намерена проводить работу с европейскими партнерами для всесторонней поддержки Украины в этом вопросе. Польша уже поставляет энергоресурсы в Украину и готова продолжить поставки угля и горючего в необходимых количествах. Министры договорились о дальнейшей координации действий", — говорится в сообщении.

Герман Галущенко сообщил, что энергосистема Украины работает стабильно в изолированном режиме в условиях российской агрессии против Украины.

Украинские АЭС также находятся в безопасном режиме работы.

Напомним, украинские вооруженные силы отбили Киевскую ГЭС у российских оккупантов.

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