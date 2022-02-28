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Обстрел Харькова из "Градов": погибла женщина

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Обстрел Харькова из "Градов": погибла женщина

Ирина Венедиктова/Facebook

Погибших и раненых может быть гораздо больше.

В результате вражеских обстрелов Харькова из "Градов" 28 февраля погиб по меньшей мере один человек – это женщина, в чье окно влетел снаряд.

Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в понедельник, 28 февраля.

"В Харькове сегодня жарче, чем вчера. Здесь снаряд попал в кухонное окно, женщине оторвало ногу, умерло в больнице", – сообщила она.

В Харькове сегодня жарче, чем вчера. Здесь на фотке снаряд попал в кухонное окно, женщине оторвало ногу, скончалась в больнице

Опубликовано Irina Venediktova Понедельник, 28 февраля 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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