Обстрел Харькова из "Градов": погибла женщина

Погибших и раненых может быть гораздо больше.

В результате вражеских обстрелов Харькова из "Градов" 28 февраля погиб по меньшей мере один человек – это женщина, в чье окно влетел снаряд.

Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в понедельник, 28 февраля.

"В Харькове сегодня жарче, чем вчера. Здесь снаряд попал в кухонное окно, женщине оторвало ногу, умерло в больнице", – сообщила она.