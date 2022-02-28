Обстріл Харкова з "Градів": загинула жінка

Загиблих та поранених може бути набагато більше.

Внаслідок ворожого обстрілу Харкова з "Градів" 28 лютого загинула щонайменше одна людина – це жінка, в чиє вікно влетів снаряд.

Про це повідомила генпрокурорка України Ірина Венедіктова в понеділок, 28 лютого.

"У Харкові сьогодні спекотніше, ніж учора. Тут снаряд потрапив у кухонне вікно, жінці відірвало ногу, померла у лікарні", – повідомила вона.