"Російські фільми, йдіть на **й": MEGOGO видалив весь контент з Росії

"Російські фільми, йдіть на **й": MEGOGO видалив весь контент з Росії

У компанії повідомили, що видалили російський продукт.

Медіасервіс для перегляду телебачення, кіно, спортивних трансляцій, прослуховування аудіо MEGOGO видалив усі російські фільми зі свого ресурсу.

Про це сервіс повідомив у соціальних мережах.

"Русские фильмы, идите на**й! Наразі всі російські фільми видалено з нашого сервісу. Слава Україні. Слава ЗСУ", - йдеться у дописі MEGOGO.