Росію та Білорусь відсторонили від участі у чемпіонаті світу з хокею

Росію та Білорусь відсторонили від участі у чемпіонаті світу з хокею

Збірні Росії та Білорусі не прийматимуть участь в чемпіонаті у Фінляндії.

Під час позачергового засідання, яке відбулося у понеділок, 28 лютого, Міжнародна федерація хокею (IIHF) відсторонила Росію та Білорусь від участі у чемпіонаті світу.

IIHF рішуче засуджує Російське вторгнення в Україну та закликає використовувати дипломатичні засоби для вирішення конфлікту.

Про це повідомляється на сайті федерації хокею.

Рада IIHF вирішила відсторонити всі російські та білоруські національні команди і клуби від участі в кожній віковій категорії та у всіх змаганнях або заходах IIHF.

"Ці дві дії були ініційовані Радою IIHF, щоб дозволити гарантувати безпеку своїх чемпіонатів і всіх гравців, офіційних осіб і вболівальників", - йдеться в заяві.

Федерація також позбавила Росію права приймати молодіжний чемпіонат світу 2023 року в Новосибірську та Омську.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від участі у турнірах.

УЄФА також розірвав багатомільйонний контракт із "Газпромом".