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Росію та Білорусь відсторонили від участі у чемпіонаті світу з хокею

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Росію та Білорусь відсторонили від участі у чемпіонаті світу з хокею

Associated Press

Збірні Росії та Білорусі не прийматимуть участь в чемпіонаті у Фінляндії.

Під час позачергового засідання, яке відбулося у понеділок, 28 лютого, Міжнародна федерація хокею (IIHF) відсторонила Росію та Білорусь від участі у чемпіонаті світу.

IIHF рішуче засуджує Російське вторгнення в Україну та закликає використовувати дипломатичні засоби для вирішення конфлікту.

Про це повідомляється на сайті федерації хокею. 

Рада IIHF вирішила відсторонити всі російські та білоруські національні команди і клуби від участі в кожній віковій категорії та у всіх змаганнях або заходах IIHF.

"Ці дві дії були ініційовані Радою IIHF, щоб дозволити гарантувати безпеку своїх чемпіонатів і всіх гравців, офіційних осіб і вболівальників", - йдеться в заяві.

Федерація також позбавила Росію права приймати молодіжний чемпіонат світу 2023 року в Новосибірську та Омську.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від участі у турнірах.

УЄФА також розірвав багатомільйонний контракт із "Газпромом". 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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