Путину доложили об итогах переговоров в Стамбуле — Песков

Российский президент предоставит дополнительные разъяснения.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский доложил президенту России Владимиру Путину о результатах переговоров в Стамбуле.

Об этом пишет издание Медуза со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Мединский доложил Путину об итогах переговоров в Стамбуле с украинской делегацией и в среду предоставит дополнительные разъяснения СМИ", — цитирует Пескова.

Однако Песков отказался комментировать то, что подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможно только после вывода всех подразделений России на позиции, где они находились на 23 февраля, отметив, что "переговоры должны состояться в тишине".

Напомним, Россия предложила, что встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным может состояться одновременно с парафированием мирного договора главами МИД.

"Россия предложила, что встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД. При быстрой работе по договору и нахождении компромисса возможность заключить мир станет ближе", — заявил Мединский на брифинге по результатам переговоров с Украиной в Стамбуле.

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