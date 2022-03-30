Путіну доповіли про підсумки перемовин у Стамбулі - Пєсков

Російський президент надасть додаткові роз'яснення.

Очільник російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський доповів президентові Росії Володимиру Путіну про результати переговорів у Стамбулі.

Про це пише видання Медуза з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"Мединський доповів Путіну про підсумки переговорів у Стамбулі з українською делегацією та в середу надасть додаткові роз'яснення ЗМІ", - цитує видання Пєскова.

Однак Пєсков відмовився коментувати те, що підписання договору про гарантії безпеки для України буде можливим лише після виведення всіх підрозділів Росії на позиції, де вони перебували станом на 23 лютого, зазначивши, що "переговори мають відбутися в тиші".

Нагадаємо, Росія запропонувала, що зустріч Володимира Зеленського із Володимиром Путіним може відбутися одночасно з парафуванням мирного договору головами МЗС.

"Росія запропонувала, що зустріч Путіна та Зеленського можлива одночасно з парафуванням мирного договору головами МЗС. За умови швидкої роботи за договором та знаходження компромісу можливість укласти мир стане ближче", - заявив Мединський на брифінгу за результатами перемовин з Україною у Стамбулі.

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