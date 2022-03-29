Макрон обсудит с Путиным эвакуацию из Мариуполя: когда состоится разговор

Макрон обсудит с Путиным эвакуацию из Мариуполя: когда состоится разговор

Макрон готовится к переговорам с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В Елисейском дворце заявили, что звонок намечен на 16:30 вторника, 29 марта.

Об этом сообщает Le Figaro.

"Эммануэль Макрон и Владимир Путин поговорят по телефону в 16:30 (17:30 по киевскому времени)", — говорится в сообщении.

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Президент Франции заявил, что хочет обсудить с Путиным гуманитарную катастрофу в Мариуполе, проведение масштабной эвакуации гражданского населения из города с привлечением Франции, Греции и Турции.

Напомним, Мариуполь в осаде российских военных. Местные жители разрушенного оккупантами города уже давно без воды, еды и возможности уехать. Армия РФ обстреливает роддома, больницы, места, где скрываются люди с детьми. Более того, захватчики вывозят мариупольцев против их воли на территорию РФ. Генрокурор Украины ситуацию в Мариуполе назвала геноцидом.

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали продвижение в центр города и огневое поражение позиций наших войск, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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