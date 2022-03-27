Байден назвал Путина "мясником", Макрон этого не одобряет

Президент Франции хочет сохранить возможность вести какой-либо диалог с президентом РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не употреблял бы в адрес президента РФ слово "мясник", которым президент США Джо Байден назвал Владимира Путина.

Также читайте Спасаясь от санкций: бывший зять Путина отпраздновал юбилей с богатой дочерью генерала ФСБ в Дубае

Макрон подчеркнул, что хочет сохранить возможность вести какой-либо диалог с президентом РФ.

Об этом сообщает France24.

"Мы хотим остановить войну, которую начала Россия против Украины, без войны. И если стремиться к этому, тогда нужно отказаться от эскалации в словах и действиях. Мы, европейцы, не должны подвергаться какой-либо эскалации. Мы, европейцы, не должны забывать о своей географию и свою историю. Мы не в состоянии войны с русским народом", — заявил Эммануэль Макрон.

Макрон сказал, что в ближайшие дни поговорит с Путиным, чтобы организовать эвакуацию мирных жителей из оккупированного Мариуполя.

Напомним, Байден назвал Путина "мясником" после разговора с украинцами в Польше. Представитель президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова американского президента и заявил, что личные оскорбления в адрес Владимира Путина "сужают окно возможностей" для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

Читайте также: