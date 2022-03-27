Байден назвав Путіна "м'ясником", Макрон цього не схвалює

Президент Франції хоче зберегти можливість вести якийсь діалог з президентом РФ.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вживав би на адресу президента РФ слово "м'ясник", яким президент США Джо Байден назвав Володимира Путіна.

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Макрон підкреслив, що хоче зберегти можливість вести якийсь діалог з президентом РФ.

Про це повідомляє France24.

"Ми хочемо зупинити війну, яку почала Росія проти України, без війни. І якщо прагнути цього, тоді потрібно відмовитись від ескалації у словах і діях. Ми, європейці, не повинні піддаватися на якусь ескалацію. Ми, європейці, не повинні забувати про свою географію та свою історію. Ми не у стані війни з російським народом", - заявив Еммануель Макрон.

Макрон сказав, що найближчими днями поговорить з Путіним, щоб організувати евакуацію мирних жителів із окупованого Маріуполя.

Нагадаємо, Байден назвав Путіна "м'ясником" після розмови з українцями в Польщі. Речник президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на слова американського президента і заявив, що особисті образи на адресу Володимира Путіна "звужують вікно можливостей" для налагодження відносин Москви та Вашингтона.

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