Байден назвав Путіна "м'ясником", Макрон цього не схвалює

Президент Франції хоче зберегти можливість вести якийсь діалог з президентом РФ.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вживав би на адресу президента РФ слово "м'ясник", яким президент США Джо Байден назвав Володимира Путіна.
Макрон підкреслив, що хоче зберегти можливість вести якийсь діалог з президентом РФ.
Про це повідомляє France24.
"Ми хочемо зупинити війну, яку почала Росія проти України, без війни. І якщо прагнути цього, тоді потрібно відмовитись від ескалації у словах і діях. Ми, європейці, не повинні піддаватися на якусь ескалацію. Ми, європейці, не повинні забувати про свою географію та свою історію. Ми не у стані війни з російським народом", - заявив Еммануель Макрон.
Макрон сказав, що найближчими днями поговорить з Путіним, щоб організувати евакуацію мирних жителів із окупованого Маріуполя.
Нагадаємо, Байден назвав Путіна "м'ясником" після розмови з українцями в Польщі. Речник президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на слова американського президента і заявив, що особисті образи на адресу Володимира Путіна "звужують вікно можливостей" для налагодження відносин Москви та Вашингтона.
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