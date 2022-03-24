Країни Європи готові посилити санкції проти Росії – Макрон

Також він додав, що через війну в Україні у світі очікується продовольча криза.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Європи готові посилити санкції проти Росії, якщо це буде необхідно.

Про це він сказав, коли виступав на пресконференції після саміту лідерів НАТО та G7, пише The Guardian.

"Ці санкції мають вплив і є відчутними, і ми повинні їх продовжувати, щоб вони мали переконливу дію", - заявив Макрон.

Разом з тим президент Франції попередив, що у світі очікується "безпрецедентна" продовольча криза, адже деякі країни, зокрема Близького Сходу та Північної Африки, особливо залежать від українського та російського експорту.

Нагадаємо, Генасамблея ООН знову завдала різкого дипломатичного удару по Росії, ухваливши резолюцію з закликом припинити війну з Україною, а також посилити захист цивільного населення.

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