Червоний Хрест відкриє центр для українців, які біжать від армії РФ, в Росії

Червоний Хрест відкриє центр для українців, які біжать від армії РФ, в Росії

Голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітер Маурер звернувся до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в Москві.

Червоний Хрест вимагає від Росії дозволу на створення офісу поблизу України, щоб "покращити свою роботу" на території східної України, яка контролюється окупантами, повідомляє Anadolu Agency.

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) попросив російську владу дозволити їй відкрити офіс у Ростові-на-Дону, південному портовому місті, що межує з Україною, заявив глава МКЧХ Пітер Маурер.

"Я хотів би отримати вашу підтримку у зміцненні логістичної структури в Росії, щоб покращити нашу роботу на Донбасі та інших частинах України, підконтрольних російським збройним силам", — сказав він міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову в Москві. Зробіть це, ми надіслали запит на відкриття офісу в Ростові-на-Дону — це буде гарна відправна точка".

Маурер сказав, що він прибув для обговорення низки важливих питань, зокрема щодо доставки гуманітарної допомоги в зони конфлікту, взаємно прийнятного для Росії та України доставки гуманітарної допомоги на спірні території та покращення логістики.

Дане рішення виглядає дивно, оскільки українці масово відмовляються виїжджати в Росію і Білорусь, вибираючи евакуацію в більш безпечні регіони України.

За даними Головного управління розвідки Мініоборони України, окупанти примусово переміщують українців з окупованих територій до РФ. Після проходження фільтраційних таборів їх відправляють в економічно депресивні райони країни.

А міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше заявляла, що для України варіант відкриття гуманітарних коридорів до Росії чи Білорусі є неприйнятним.

Нагадаємо, що раніше Петер Маурер заявляв, що Україна — це найбільша операція Червоного Хреста. Бюджет організації на допомогу Україні становить близько 267 млн доларів.

Варто відзначити, що багато знаменитостей і відомі компанії жертвували гроші для допомоги Україні і передавали їх в Червоний Хрест.

Також президент Володимир Зеленський повідомляв, що МКЧХ забороняє використовувати свою емблему на українських автомобілях, що виконують гуманітарні місії.

Генасамблея ООН знову завдала різкого дипломатичного удару по Росії, закликавши її припинити війну з Україною, а також посилити захист цивільного населення.

Нагадаємо, раніше перший заступник постпреда Росії в ООН Дмитро Полянський пригрозив, що РФ може використати ядерну зброю.