Генасамблея ООН вимагає від Росії припинити війну в Україні

Такі резолюції не мають обов'язкового характеру, проте мають політичну вагу.
Генасамблея ООН знову завдала різкого дипломатичного удару по Росії, ухваливши резолюцію з закликом припинити війну з Україною, а також посилити захист цивільного населення.
Про це пише CNN.
За резолюцію, підтриману Сполученими Штатами та майже двома десятками інших країн, висловилися 140 країн, ще 5 були проти та 38 утрималися.
Незважаючи на те, що резолюції Генасамблеї не мають обов'язкового характеру, вони мають політичну вагу.
У середу, 23 березня, послиня США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила країнам-членам Генасамблеї, що, голосуючи за резолюцію, яка частково закликає до негайного припинення воєнний дій з боку РФ в Україні, вони "голосують за кінець війни".
Генасамблея заслухала виступи щодо гуманітарної ситуації в Україні 23 та 24 березня.
Нагадаємо, раніше перший заступник постпреда Росії в ООН Дмитро Полянський пригрозив, що РФ може використати ядерну зброю.
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