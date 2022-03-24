Генасамблея ООН вимагає від Росії припинити війну в Україні

Генасамблея ООН вимагає від Росії припинити війну в Україні

Такі резолюції не мають обов'язкового характеру, проте мають політичну вагу.

Генасамблея ООН знову завдала різкого дипломатичного удару по Росії, ухваливши резолюцію з закликом припинити війну з Україною, а також посилити захист цивільного населення.

Про це пише CNN.

За резолюцію, підтриману Сполученими Штатами та майже двома десятками інших країн, висловилися 140 країн, ще 5 були проти та 38 утрималися.

Незважаючи на те, що резолюції Генасамблеї не мають обов'язкового характеру, вони мають політичну вагу.

У середу, 23 березня, послиня США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила країнам-членам Генасамблеї, що, голосуючи за резолюцію, яка частково закликає до негайного припинення воєнний дій з боку РФ в Україні, вони "голосують за кінець війни".

Генасамблея заслухала виступи щодо гуманітарної ситуації в Україні 23 та 24 березня.

Нагадаємо, раніше перший заступник постпреда Росії в ООН Дмитро Полянський пригрозив, що РФ може використати ядерну зброю.