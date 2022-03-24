Генассамблея ООН требует от России прекратить войну в Украине

Такие резолюции не носят обязательный характер, однако имеют политический вес.
Генассамблея ООН вновь нанесла резкий дипломатический удар по России, приняв резолюцию с призывом прекратить войну с Украиной, а также усилить защиту гражданского населения.
Об этом пишет CNN.
За резолюцию, поддержанную Соединенными Штатами и почти двумя десятками других стран, высказались 140 стран, еще 5 были против и 38 воздержались.
Несмотря на то, что резолюции Генассамблеи не носят обязательного характера, они имеют политический вес.
В среду, 23 марта, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила странам-членам Генассамблеи, что, голосуя за резолюцию, частично призывающую к немедленному прекращению военных действий со стороны РФ в Украине, они "голосуют за конец войны".
Генассамблея заслушала выступления по гуманитарной ситуации в Украине 23 и 24 марта.
Напомним, ранее первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский пригрозил, что РФ может использовать ядерное оружие.
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