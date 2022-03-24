Красный Крест откроет в России центр для украинцев, бегущих от армии РФ

Красный Крест откроет в России центр для украинцев, бегущих от армии РФ

Глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Москве.

Красный Крест требует от России разрешения на создание офиса вблизи Украины, чтобы улучшить свою работу на территории восточной Украины, контролируемой Москвой, сообщает Anadolu Agency.

Международный комитет Красного Креста (МККК) попросил российские власти разрешить им открыть офис в Ростове-на-Дону, граничащем с Украиной южном портовом городе, заявил глава МККК Петер Маурер.

"Я хотел бы получить вашу поддержку в укреплении логистической структуры в России, чтобы улучшить нашу работу на Донбассе и в других частях Украины, подконтрольных российским вооруженным силам", — сказал он министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Москве. Сделайте это, мы направили запрос на открытие офиса в Ростове-на-Дону – это будет хорошая отправная точка».

Маурер сказал, что он прибыл для обсуждения ряда важных вопросов, в частности, по доставке гуманитарной помощи в зоны конфликта, взаимно приемлемой для России и Украины доставке гуманитарной помощи на спорные территории и улучшению логистики.

Данное решение выглядит странно, поскольку украинцы массово отказываются выезжать в Россию иБпеларусь, выбирая эвакуацию в более безопасные регионы Украины.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупанты принудительно перемещают украинцев с оккупированных территорий в РФ. После прохождения лагерей их отправляют в экономически депрессивные районы страны.

А министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук ранее заявляла, что для Украины вариант открытия гуманитарных коридоров в Россию или Беларусь неприемлем.

Напомним, что ранее Петер Маурер заявлял, что Украина – это самая большая операция Красного Креста. Бюджет организации для помощи Украине составляет около 267 млн долларов.

Следует отметить, что многие знаменитости и известные компании жертвовали деньги для помощи Украине и передавали их в Красный Крест.

Также президент Владимир Зеленский сообщал, что МККК запрещает использовать свою эмблему на украинских автомобилях, выполняющих гуманитарные миссии.

Генассамблея ООН вновь нанесла резкий дипломатический удар по России, призвав ее прекратить войну с Украиной, а также усилить защиту гражданского населения.

Напомним, ранее первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский пригрозил, что РФ может использовать ядерное оружие.