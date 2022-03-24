"Мир потрібен негайно, краще зараз посилити санкції проти Росії, ніж потім розбиратись із наслідками", - Зеленський

"Мир потрібен негайно, краще зараз посилити санкції проти Росії, ніж потім розбиратись із наслідками", - Зеленський

За словами президента, потрібне повне ембарго на торгівлю з Росією.

Мир потрібен негайно, поки світ не постав перед ще більшим рівнем проблем. Краще зараз посилити санкції проти Росії на стільки, на скільки це треба, щоб зупинити її воєнну машину, ніж потім розбиратись із наслідками продовольчо-політичної безпеки глобальної кризи.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні країн "Великої сімки".

"Ми всі повинні діяти негайно. Негайно зупиняти російські війська, прибирати їх з території України. Мир потрібен негайно, поки світ не постав перед ще більшим рівнем проблем. Краще зараз посилити санкції проти Росії на стільки, на скільки це треба, щоб зупинити її воєнну машину, ніж потім розбиратись із наслідками продовольчо-політичної безпеки глобальної кризи", - зазначив він.

За словами президента, потрібне повне ембарго на торгівлю з Росією. Потрібно позбавити Росію можливості використовувати GPS на війні. Це дуже важливо. Щоб ця система не допомагала російським ракетам і бомбам знищувати мирні міста.

"Російські банки і, головне, Центробанк Росії, повинні отримати повне блокуванні від глобальної фінансової системи. Воєнні злочинці повинні залишитись взагалі без грошей, а їхні заморожені активи повинні перетворитись, у тому числі на репарації для відбудови в Україні", - резюмував глава держави.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні – це тільки початок, і за цією війною може прийти глобальна продовольча криза. Президент підкреслив, що за продовольчою кризою послідує політична дестабілізація.

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