Вірю, що ми зможемо зробити "Велику сімку миротворців" — Зеленський

Зеленський закликає "Велику сімку" взяти участь у створенні гарантій безпеки для України.

Для миру в Україні необхідно щотижня посилювати санкції щодо Росії, необхідно також створити нову систему гарантій безпеки.

Про це під час виступу перед "Великою сімкою" заявив Президент України Володимир Зеленський.

“Я вірю, що ми зможемо зробити не просто “Велику сімку”, а “Велику сімку миротворців”. Щодо Росії потрібно щотижня посилювати санкції, доки вона не зупиниться і не поверне світ. Вам також необхідно взяти участь у створенні нової системи гарантій безпеки для України. Реальних гарантій, які діють, які зможуть зупинити ворога протягом 24 годин, - наголосив Володимир Зеленський.

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