Страны Европы готовы ужесточить санкции против России – Макрон

Также он добавил, что из-за войны в Украине в мире ожидается продовольственный кризис.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы готовы ужесточить санкции против России, если это будет нужно.

Об этом он сказал, когда выступал на пресс-конференции после саммита лидеров НАТО и G7, пишет The Guardian.

"Эти санкции оказывают влияние и ощутимы, и мы должны их продлевать, чтобы они имели убедительное действие", — заявил Макрон.

Вместе с тем, президент Франции предупредил, что в мире ожидается "беспрецедентный" продовольственный кризис, ведь некоторые страны, в частности Ближнего Востока и Северной Африки, особенно зависят от украинского и российского экспорта.

Напомним, Генассамблея ООН снова нанесла резкий дипломатический удар по России, приняв резолюцию с призывом прекратить войну с Украиной, а также усилить защиту гражданского населения.

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