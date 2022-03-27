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Тіна Кароль зібрала в Ізраїлі два мільйони гривень для допомоги лікарні у Дніпрі

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Тіна Кароль зібрала в Ізраїлі два мільйони гривень для допомоги лікарні у Дніпрі

Артистка дала благодійний концерт у Тель-Авіві.

У Тель-Авіві відбувся благодійний концерт співачки Тіни Кароль Unite for Ukraine, на якому артистка збирала гроші для закупівлі медикаментів до Дніпровської лікарні №4.

Благодійний концерт Кароль відбувався за підтримки посольства України в Ізраїлі. Було зібрано два мільйони гривень, гроші підуть на потреби четвертої міської клінічної лікарні у Дніпрі. Наразі ця лікарня стала медичним хабом для поранених та постраждалих із Дніпровської, Запорізької областей та Маріуполя.

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"Дніпровська лікарня звернулася за допомогою, зараз вона приймає поранених зі всього східного регіону. Лікарні потрібні ліки, специфічні медикаменти. Метою нашого благодійного вечора був збір грошей для допомоги в покупці того, що найбільше необхідно госпіталю. Зараз ми всі присвячені одній справі та кожен на своєму фронті. Ми хочемо зберегти Україну та віримо у нашу перемогу", — сказала Тіна Кароль.

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Зазначимо, що кількома днями раніше Тіна Кароль взяла участь у наймасштабнішому благодійному концерті у Варшаві, співачка заспівала у дуеті із семирічною Амелією, чиї пісні у бомбосховищі підкорили весь світ. Тоді вдалося зібрати понад 42 мільйони гривень для допомоги Україні.

Нагадаємо, що сьогодні Тіна Кароль візьме участь у міжнародному телемарафоні Save Ukraine, який транслюватиметься на всіх каналах України від 18:30 вечора.

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