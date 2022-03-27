Тіна Кароль зібрала в Ізраїлі два мільйони гривень для допомоги лікарні у Дніпрі

Тіна Кароль зібрала в Ізраїлі два мільйони гривень для допомоги лікарні у Дніпрі

Артистка дала благодійний концерт у Тель-Авіві.

У Тель-Авіві відбувся благодійний концерт співачки Тіни Кароль Unite for Ukraine, на якому артистка збирала гроші для закупівлі медикаментів до Дніпровської лікарні №4.

Благодійний концерт Кароль відбувався за підтримки посольства України в Ізраїлі. Було зібрано два мільйони гривень, гроші підуть на потреби четвертої міської клінічної лікарні у Дніпрі. Наразі ця лікарня стала медичним хабом для поранених та постраждалих із Дніпровської, Запорізької областей та Маріуполя.

"Дніпровська лікарня звернулася за допомогою, зараз вона приймає поранених зі всього східного регіону. Лікарні потрібні ліки, специфічні медикаменти. Метою нашого благодійного вечора був збір грошей для допомоги в покупці того, що найбільше необхідно госпіталю. Зараз ми всі присвячені одній справі та кожен на своєму фронті. Ми хочемо зберегти Україну та віримо у нашу перемогу", — сказала Тіна Кароль.

Зазначимо, що кількома днями раніше Тіна Кароль взяла участь у наймасштабнішому благодійному концерті у Варшаві, співачка заспівала у дуеті із семирічною Амелією, чиї пісні у бомбосховищі підкорили весь світ. Тоді вдалося зібрати понад 42 мільйони гривень для допомоги Україні.

Нагадаємо, що сьогодні Тіна Кароль візьме участь у міжнародному телемарафоні Save Ukraine, який транслюватиметься на всіх каналах України від 18:30 вечора.

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