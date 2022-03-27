Тина Кароль собрала в Израиле два миллиона гривен для помощи больнице в Днепре

Тина Кароль собрала в Израиле два миллиона гривен для помощи больнице в Днепре

Артистка дала благотворительный концерт в Тель-Авиве.

В Тель-Авиве прошел благотворительный концерт певицы Тины Кароль Unite for Ukraine, на котором артистка собирала деньги для закупки медикаментов в Днепровскую больницу номер 4.

Благотворительный концерт Кароль проходил при поддержке посольства Украины в Израиле. Было собрано два миллиона гривен, деньги пойдут на нужды четвертой городской клинической больницы в Днепре. Сейчас эта больница стала медицинским хабом для раненных и пострадавших из Днепровской, Запорожской областей и Мариуполя.

"Днепровская больница обратилась за помощью, сейчас она принимает раненных из всего восточного региона. Больнице нужны лекарства, специфические медикаменты. Целью нашего благотворительного вечера был сбор денег для помощи в покупке того, что больше всего необходимо госпиталю. Сейчас мы все посвящены одному делу и каждый на своём фронте. Мы хотим сохранить Украину и верим в нашу победу", - сказала Тина Кароль.

Отметим, что несколькими днями ранее Тина Кароль приняла участие в самом масштабном благотворительном концерте в Варшаве, певица спела в дуэте с семилетней Амелией, чьи песни в бомбоубежище покорили весь мир. Тогда удалось собрать более 42 миллионов гривен для помощи Украине.

Напомним, что сегодня Тина Кароль примет участие в международном телемарафоне Save Ukraine, который будет транслироваться на всех каналах Украины с 18.30 вечера.

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