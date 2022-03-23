Макрон упродовж години переконував Путіна припинити війну

Президент Франції провів уже восьму телефонну розмову із господарем Кремля.

У вівторок, 22 березня, президент Франції Еммануель Макрон провів годинну телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним з приводу вторгнення в Україну, але не зміг домовитися про припинення вогню.

Про це повідомляє Le Figaro із посиланням на заяву Єлисейського палацу.

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У повідомленні йдеться, що Макрон провів уже восьму розмову з президентом Росії. І хоча вона, як і всі попередні, була безрезультатною, президент Франції вважає, що не потрібно припиняти зусилля.

“Немає іншого виходу, крім припинення вогню та добросовісних переговорів між Росією та Україною. Президент республіки стоїть поруч з Україною", - йдеться у заяві канцелярії президента Франції.

У Кремлі повідомили, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони. Її зміст описано як “обмін думками щодо ситуації навколо України, зокрема, про перебіг переговорів між російськими та українськими представниками".

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що треба готуватися до великої війни у Європі, тож необхідно збільшити інвестиції на французьку армію.

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