Макрон на протяжении часа убеждал Путина прекратить войну

Президент Франции провел уже восьмой телефонный разговор с хозяином Кремля.

Во вторник, 22 марта, президент Франции Эммануэль Макрон провел часовой телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу вторжения в Украину, но не смог договориться о прекращении огня.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

В сообщении говорится, что Макрон провел уже восьмой разговор с президентом России. И хотя он, как и все предыдущие, был безрезультатным, президент Франции считает, что не нужно прекращать усилий.

"Нет другого выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров между Россией и Украиной. Президент республики стоит рядом с Украиной", – говорится в заявлении канцелярии президента Франции.

В Кремле сообщили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Его содержание описано как "обмен мнениями относительно ситуации вокруг Украины, в частности, о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями".

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нужно готовиться к большой войне в Европе, поэтому необходимо увеличить инвестиции в французскую армию.

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