Українські сили продемонстрували розумну оборонну тактику - Пентагон

Зараз українські сили намагаються відвойовувати тимчасово зайняті загарбниками території, зокрема на півдні країни.
Міністерство оборони США заявило, що українські військові, які протистоять масованому наступу російських загарбників, продемонстрували розумну оборонну тактику, і це дало їм змогу перейти на окремих ділянках до контрнаступу.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, - пише Укрінформ.
"Вони обороняються дуже розумно, спритно й креативно на позиціях, які, за їхніми розрахунками, є правильними для оборони", - додав представник оборонного відомства США.
За його словами зараз українські сили намагаються відвойовувати тимчасово зайняті загарбниками території, зокрема на півдні країни.
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